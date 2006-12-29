Азбука веры Православная библиотека Библия с толкованиями Слово Божие (цитаты из Библии)

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cоставитель К.В. Гриценко

Слово Божие (цитаты из Библии)

Содержание

От составителя

О книге

Тематический указатель

А

АгнецАдАдам (ветхий)Адам (новый)АлчностьАнафема, проклятиеАнгелыАнтихрист, сатана, лукавыйАпостолы

Б

Бдительность, бдениеБедность, бедныйБезбожиеБезвериеБезгрешность мнимаяБезделье (см.лень)БезднаБеззакониеБезопасностьБезмолвиеБезначальность БожияБезрассудочность, безрассудствоБезумиеБережливостьБеседыБеспечностьБесполезностьБессилие (см.Сила)БессмертиеБесстрастие (см. Беспристрастие)Бесцельность (никчёмность)БесчестиеБесчинствоБесы, бесчинствоБлаго, Блага истинныеБлаговествование (см.Евангелист, Евангелие)БлаговещениеБлаговолениеБлагодарность, благодарениеБлагодать(Божья милость).БлагодеяниеБлагодушиеБлагоразумиеБлагородствоБлагословение БогуБлаготворительностьБлагочестие (богопочитание).Блаженство ( см. Заповеди блаженства)Благоугождение БогуБлудБогБогатствоБогоугодие, БогоугодностьБогопочитаниеБогобоязненностьБогоединениеБогоненавистникБогооставленность (см. Безбожие)Богословие (см. Писание)БогоугождениеБогоуподобление (подражание)БогохульствоБодрствованиеБожие величие (см. Величие Божие)Божия благодатьБожие всеведениеБожие всемогуществоБожия премудростьБожия любовьБожие милосердиеБожия милостьБожие долготерпениеБожия верность, ПравдивостьБожие забота, помощь и защита (см. Упование на Бога)Божие делаБожий промысл, намерения, помыслБожия воляБожие дарованиеБожие правосудиеБожий гневБожий судБожие наказаниеБолезниБолтливость (см. Пустословие)БремяБоязньБоязнь БогаБрань (ругательные слова)Братолюбие (см.Любовь)БратьяБудущие времена

В

ВдохновениеВежливость (дружелюбие)Вездесущность БожияВеличие БожиеВера, верованиеВера и делоВерностьВероломствоВесельеВечеря тайнаяВечностьВидениеВиноВзирание на БогаВласть (начальство, начальствующие)ВластолюбиеВлияние ( см. Подражание)Внешность, украшение телаВозвращениеВоздержаниеВозмездиеВозможности (мера необходимого)ВозрождениеВодительство БожиеВоздаяниеВоздержаниеВоин ХристовВойныВолнениеВоля человекаВоля БожияВооружениеВоровствоВоскресение- воскресение мёртвыхВосхищение (вознесение на небо)Во Христе ИисусеВоскресение Иисуса ХристаВоспитаниеВрагВраждаВразумлениеВрач, врачеваниеВременные благаВремяВсеведение БожиеВселенная (см.Мир)Всемогущество Божие (см. Величие Божие)ВспыльчивостьВторое пришествие Иисуса ХристаВыборВыдержка (терпение)ВымыселВысокомерие

Г

Гадание (см. Чародеяние)ГлазаГлас БожийГлупость, глупыйГнев, суд Божий, кара БожияГнев, гневливыйГонениеГордость, гордыня ( см. Прелесть духовная)ГореГостеприимствоГосударство (страна)Грех, греховность, грешникГрехопадениеГрешникГрубость

Д

Дар БожийДарованиеДары ( подарки)Дела добрыеДерзновениеДерзостьДетиДети БожииДиавол, сатанаДиаконДобро, доброта, доброделание, добротолюбиеДобродетельДовериеДовольствоДолг ( обязанность)ДолготерпениеДомДом молитвы, ЦерковьДостоинствоДоступность БогаДолгиДочьДруг, дружбаДружба с миромДружелюбиеДух БожийДух человека ( см. Человек духовный )Дух Святой ( Утешитель), ( см. Святой Дух)ДуховностьДуша

Е

ЕвангелиеЕвангелистЕдинство, единое, единодушие, единовериеЕпископ

Ж

ЖадностьЖаждаЖалобаЖеланиеЖенаЖенщинаЖертваЖертва ХристаЖестокостьЖизньЖизнь вечнаяЖизнь духовнаяЖизнь Иисуса ХристаЖизнь во Христе, жизнь со ХристомЖизнь земная

З

ЗабаваЗаблуждениеЗаботаЗавет (завещание)Завет НовыйЗавистьЗакон Божий (см. Заповедь)Закон (Моисеев)ЗамыслыЗаповеди БлаженстваЗаповеди БожииЗваниеЗдоровьеЗемляЗемные благаЗло, злодеяния,злоумышленник,злодействоЗлобаЗлонравиеЗлопамятностьЗлорадствоЗлословиеЗнаменияЗнание

И

Идол, идолопоклонство, идолослужение (см. Язычество)ИерархияИзбраниеИзлишествоИисус ХристосИскренностьИскуплениеИскушениеИсповеданиеИспытаниеИзучение Слова БожьегоИстинаИсцеление

К

Кара ГосподняКлевета (ложь)КлятваКоварствоКорыстолюбиеКрасотаКрасноречиеКрестКрещениеКровопийцаКротостьКруговоротКрылатые выражения

Л

Лень, леностьЛестьЛжепророки, лжеучителяЛжесвидетельствоЛжеучениеЛихоимствоЛицемериеЛицеприятие (см. Предвзятость)ЛожьЛукавствоЛюбезностьЛюбовьЛюбовь к БогуЛюбовь к ближнимЛюбовь к врагамЛюбовь Иисуса ХристаЛюбостяжаниеЛюди

М

МаловерыМалодушиеМатериальное служениеМатьМестьМилосердиеМилосердие БожиеМилостыняМилостьМилость ГосподняМир, миролюбиеМир (вселенная)Мир Иисуса Христа, Мир БожийМир сей, мир лукавый, мир дьявола, мир во тьмеМиротворчествоМногословиеМоисейМолитваМолитва к БогуМолчаливость, немногословиеМстительностьМудростьМудрость человеческаяМудрствованиеМудрыйМужМужествоМузыкаМученичествоМысли

Н

НаградаНадежда, Надежда на БогаНадменностьНадоедливостьНазиданиеНазначение человекаНаказаниеНамерения (см. Помышление, Помысл)НапыщенностьНарод, людиНарушение заповедей (см. Отступление)НасилиеНаслажденияНаследие, наследство, наследникиНаставление в праведностиНаставник (духовник)НасмешкаНаукаНаушник (ябедник)НеблагодарностьНебоНебрежностьНевежествоНеверие (см. Безбожие)НедовериеНедостаткиНемощь, немощность (человеческая)НемногословиеНенавистьНенадёжностьНепокорностьНепослушаниеНепостоянствоНеправдаНеправедностьНерадениеНеразумие (см.Скудоумие)НесправедливостьНестяжательностьНесчастьеНеторопливостьНечестие, нечестивыйНежностьНищета (бедность)Нищие духомНравНравственностьНужда

О

Обет, обещаниеОбетованиеОбличениеОбманОбольщениеОбращение к людямОбращение к Богу (см. Прошение)Общение с ИисусомОбщение с людьмиОбжорствоОдеждаОдиночествоОдобрениеОжиданиеОпасность, опасениеОправданиеОскорблениеОстережениеОсторожностьОсуждениеОтецОтец и Сын -одно, единыОтветственностьОткровение БожиеОтмщениеОтречениеОтступление, отход от верыОтчаяниеОчищениеОшибка

П

ПамятьПастырьПасхаПастырство (см. Наставник)ПениеПервенствоПечальПисание (Библия)ПищаПлачПлодПлотьПлотский верующийПобедаПоведениеПовиновениеПодаркиПодаяние, даяниеПодвижничествоПодлостьПодражаниеПожеланиеПознание БогаПознаниеПоиск БогаПокаяниеПоклонение БогуПокойПокорностьПользаПомилованиеПоминаниеПомощьПомощь БожияПомыслыПомышлениеПробуждениеПопущение ГосподаПорокиПоручительствоПоследние дни и временаПослушаниеПокорность (см.Смирение)ПоспешностьПосредникПостПостижение Бога (см.Поиск Бога)ПостоянствоПотребностьПохвала, хвалениеПохотьПочитаниеПочитание БогаПочитание родителейПочтительностьПравда, правда БожияПраведникПраведностьПраздникиПразднословиеПраздностьПредание священноеПредвзятость (лицеприятие)ПредопределениеПредрассудок (см. Язычество)Предубеждение ( ошибочное мнение)Презрение ( пренебрежение)Прелесть духовная (см. Гордыня)Прелюбодеяние, прелюбодействиеПремудростьПреобразование себяПривередничание (разборчивость)Приветствие (Благословение)ПривычкаПризваниеПример (влияние, подражание, образец)ПримирениеПрирода человекаПристрастиеПриходящееПричащениеПриятельПробуждениеПрогресс (духовный рост)ПроклятиеПромысл БожийПроповедь, проповедникПроповедованиеПророкПророчестваПросвещениеПростотаПростодушиеПротивлениеПрошение к ГосподуПрощениеПустословиеПути ГосподниПуть к Богу, путь с БогомПуть человекаПьянство

Р

РабРаб грехаРаб БожийРаб идолаРаботаРавенствоРавнодушие (теплохладность)РадостьРазделениеРаздражительностьРазмышленияРазочарованиеРазум, разумностьРазумениеРайРаныРасприРассудительностьРасточительностьРевностьРодителиРождение свышеРопот (недовольство)Роскошь

С

СамовоспитаниеСамодовольствоСамоиспытаниеСамомнениеСамонадеянностьСамообладаниеСамообманСамооправданиеСамоосуждениеСамоотречениеСамопознаниеСамоуверенностьСамохвальствоСветСвидетелиСвидетельство о ХристеСвободаСвободная воляСвоеволиеСвятой Дух (см. Дух Святой)СвятостьСвященникСвященное Писание (см. Писание)СдержанностьСемьяСердцеСеятельСилаСила БожияСила верыСквернословиеСкорбьСкромность (см.Смирение)Скудоумие (см.Глупость)СкупостьСкукаСлабоволиеСлаваСлавословие (см.Хвала Господу)СластолюбиеСледование за ХристомСлёзыСловоСлово БожиеСлово и делоСлужитель Иисуса ХристаСлужениеСлужение БогуСлужение людямСмелостьСмертьСмерть и страдания ИисусаСмехСмирение (см.Скромность)СмиренномудриеСмысл и цель жизниСнисходительностьСновиденияСоблазнСовершенство, совершенствованиеСовестьСоветСоветникСогрешениеСозерцаниеСокрушение (огорчение)СомнениеСостраданиеСоотношениеСпасение, СпасительСпокойствиеСпорыСпособностьСправедливостьСпособностьСребролюбиеСсорыСтаростьСтойкость (см. Твёрдость веры)СтранникиСтраданиеСтраннолюбиеСтрастиСтрахСтрах ГосподеньСтыд, стыдливостьСтяжаниеСуд, суд БожийСуевериеСуетаСуждениеСчастьеСын

Т

ТайнаТайна БожияТвёрдость, твёрдость верыТворец и Его творенияТелоТерпениеТрезвение (см. Бдительность)Труд, трудолюбиеТрудности БожииТунеядство (см. Лень)Тупоумие (см.Скудоумие)ТщеславиеТьма

У

Убийца, убийствоУбежденияУважениеУверенностьУгождениеУгрозаУдовлетворение (см. Довольство)УдовольствиеУкорениеУмУмствованиеУничижениеУныниеУпование на БогаУпорствоУпрёкУпрямствоУсердиеУсилиеУспехУсыновлениеУтешениеУченик Иисуса ХристаУчениеУченикУчитель

Ф

ФарисействоФилософия

Х

ХарактерХвала БогуХвалаХвастовствоХитростьХождение перед БогомХрам Божий (см. Церковь)ХристианинХристианство

Ц

Царство БожиеЦарство НебесноеЦеломудриеЦель жизниЦерковь (см. Дом Христов, Дом молитвы)

Ч

ЧародеяниеЧеловекЧеловек духовныйЧеловек душевныйЧеловек и его воляЧеловеколюбиеЧестностьЧестьЧистотаЧревоугодиеЧто посеешь…(см. Возмездие )Чудеса

Ю

Юность, юношаЮродствоЯбедник (см. Наушник)

Я

Язык, речьЯзычество, язычники (см. Идолопоклонство)

От составителя

Извините меня грешного, что я дерзнул выполнить такую громадную и ответственную работу – собрать изречения, цитаты, высказывания, наставления, крылатые выражения из всех книг Ветхого и Нового Завета русского Синодального перевода.

О Слове Божием написано столько много, так разносторонне и многогранно, так вдохновенно и содержательно, что мне нет надобности что-нибудь добавлять или повторять.

“Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен” (2Тим. 3:16–17), – пишет ап. Павел и этим всё сказано.

Эта книга собрала как бы в сжатом виде золотые зёрна Божественной мудрости, противостоящей «мудрости века сего». Здесь Божественное Слово в форме цитат и изречений, которые являются истиной, правдой. Поэтому эту книгу можно было бы назвать и по другому: «Истина в цитатах и изречениях».

Священное Писание есть начертанное Слово Божие. Оно содержит знание о Боге и Его воле, о пути нашего спасения, о нашей задаче человеческого бытия, о назначении человека и смысле его жизни. Пожалуй, нет такой темы, нет такого вопроса, которого бы не касалось Писание.Я же не претендую на выявление полного объёма тем, представленных в Библии, их полное осмысление, но постарался, насколько возможно ограниченному человеческому разуму, выделить основные темы и приложить к ним библейские цитаты и изречения.

Вместе с тем, содержание тематики, сами изречения показывают нам основы первоначальной, можно сказать самой древней веры в Православной Церкви.

Книга содержит свыше пяти тысяч (5125) изречений, которые распределены по 746-ти темам.

Гриценко Ким (Дмитрий) 2006 г.

О книге

– цитаты,

– афоризмы,

– поучения,

– наставления,

– высказывания,

– изречения,

– крылатые слова,

– притчи,

– назидания,

– выражения,

– поговорки,

взятые из Ветхого и Нового Завета.

Составитель – Гриценко К.В.

Научный консультант- кандидат богословия Чикунов А.В

Редактор – К.Павлов

Сыктывкар, 2006

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ Его Преосвященства Преосвященнейшего Питирима, Епископа Сыктывкарского и Воркутинского.

Сыктывкар. 29.12.2006.

Тематический указатель

Примечание:

В октябре 2007 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в издательстве «Даръ» вышла книга «Библейская симфония по книгам Ветхого и Нового Завета» (309 тем). В основе её положена книга «Слово Божие» (цитаты из Библии), предлагаемая здесь читателю (474 темы).

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