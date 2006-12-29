Слово Божие (цитаты из Библии)

cоставитель К.В. Гриценко

Содержание

От составителя

О книге

Тематический указатель

А

Агнец • Ад • Адам (ветхий) • Адам (новый) • Алчность • Анафема, проклятие • Ангелы • Антихрист, сатана, лукавый • Апостолы •

Б

Бдительность, бдение • Бедность, бедный • Безбожие • Безверие • Безгрешность мнимая • Безделье (см.лень) • Бездна • Беззаконие • Безопасность • Безмолвие • Безначальность Божия • Безрассудочность, безрассудство • Безумие • Бережливость • Беседы • Беспечность • Бесполезность • Бессилие (см.Сила) • Бессмертие • Бесстрастие (см. Беспристрастие) • Бесцельность (никчёмность) • Бесчестие • Бесчинство • Бесы, бесчинство • Благо, Блага истинные • Благовествование (см.Евангелист, Евангелие) • Благовещение • Благоволение • Благодарность, благодарение • Благодать(Божья милость). • Благодеяние • Благодушие • Благоразумие • Благородство • Благословение Богу • Благотворительность • Благочестие (богопочитание). • Блаженство ( см. Заповеди блаженства) • Благоугождение Богу • Блуд • Бог • Богатство • Богоугодие, Богоугодность • Богопочитание • Богобоязненность • Богоединение • Богоненавистник • Богооставленность (см. Безбожие) • Богословие (см. Писание) • Богоугождение • Богоуподобление (подражание) • Богохульство • Бодрствование • Божие величие (см. Величие Божие) • Божия благодать • Божие всеведение • Божие всемогущество • Божия премудрость • Божия любовь • Божие милосердие • Божия милость • Божие долготерпение • Божия верность, Правдивость • Божие забота, помощь и защита (см. Упование на Бога) • Божие дела • Божий промысл, намерения, помысл • Божия воля • Божие дарование • Божие правосудие • Божий гнев • Божий суд • Божие наказание • Болезни • Болтливость (см. Пустословие) • Бремя • Боязнь • Боязнь Бога • Брань (ругательные слова) • Братолюбие (см.Любовь) • Братья • Будущие времена •

В

Вдохновение • Вежливость (дружелюбие) • Вездесущность Божия • Величие Божие • Вера, верование • Вера и дело • Верность • Вероломство • Веселье • Вечеря тайная • Вечность • Видение • Вино • Взирание на Бога • Власть (начальство, начальствующие) • Властолюбие • Влияние ( см. Подражание) • Внешность, украшение тела • Возвращение • Воздержание • Возмездие • Возможности (мера необходимого) • Возрождение • Водительство Божие • Воздаяние • Воздержание • Воин Христов • Войны • Волнение • Воля человека • Воля Божия • Вооружение • Воровство • Воскресение- воскресение мёртвых • Восхищение (вознесение на небо) • Во Христе Иисусе • Воскресение Иисуса Христа • Воспитание • Враг • Вражда • Вразумление • Врач, врачевание • Временные блага • Время • Всеведение Божие • Вселенная (см.Мир) • Всемогущество Божие (см. Величие Божие) • Вспыльчивость • Второе пришествие Иисуса Христа • Выбор • Выдержка (терпение) • Вымысел • Высокомерие •

Г

Гадание (см. Чародеяние) • Глаза • Глас Божий • Глупость, глупый • Гнев, суд Божий, кара Божия • Гнев, гневливый • Гонение • Гордость, гордыня ( см. Прелесть духовная) • Горе • Гостеприимство • Государство (страна) • Грех, греховность, грешник • Грехопадение • Грешник • Грубость •

Д

Дар Божий • Дарование • Дары ( подарки) • Дела добрые • Дерзновение • Дерзость • Дети • Дети Божии • Диавол, сатана • Диакон • Добро, доброта, доброделание, добротолюбие • Добродетель • Доверие • Довольство • Долг ( обязанность) • Долготерпение • Дом • Дом молитвы, Церковь • Достоинство • Доступность Бога • Долги • Дочь • Друг, дружба • Дружба с миром • Дружелюбие • Дух Божий • Дух человека ( см. Человек духовный ) • Дух Святой ( Утешитель), ( см. Святой Дух) • Духовность • Душа •

Е

Евангелие • Евангелист • Единство, единое, единодушие, единоверие • Епископ •

Ж

Жадность • Жажда • Жалоба • Желание • Жена • Женщина • Жертва • Жертва Христа • Жестокость • Жизнь • Жизнь вечная • Жизнь духовная • Жизнь Иисуса Христа • Жизнь во Христе, жизнь со Христом • Жизнь земная •

З

Забава • Заблуждение • Забота • Завет (завещание) • Завет Новый • Зависть • Закон Божий (см. Заповедь) • Закон (Моисеев) • Замыслы • Заповеди Блаженства • Заповеди Божии • Звание • Здоровье • Земля • Земные блага • Зло, злодеяния,злоумышленник,злодейство • Злоба • Злонравие • Злопамятность • Злорадство • Злословие • Знамения • Знание •

И

Идол, идолопоклонство, идолослужение (см. Язычество) • Иерархия • Избрание • Излишество • Иисус Христос • Искренность • Искупление • Искушение • Исповедание • Испытание • Изучение Слова Божьего • Истина • Исцеление •

К

Кара Господня • Клевета (ложь) • Клятва • Коварство • Корыстолюбие • Красота • Красноречие • Крест • Крещение • Кровопийца • Кротость • Круговорот • Крылатые выражения •

Л

Лень, леность • Лесть • Лжепророки, лжеучителя • Лжесвидетельство • Лжеучение • Лихоимство • Лицемерие • Лицеприятие (см. Предвзятость) • Ложь • Лукавство • Любезность • Любовь • Любовь к Богу • Любовь к ближним • Любовь к врагам • Любовь Иисуса Христа • Любостяжание • Люди •

М

Маловеры • Малодушие • Материальное служение • Мать • Месть • Милосердие • Милосердие Божие • Милостыня • Милость • Милость Господня • Мир, миролюбие • Мир (вселенная) • Мир Иисуса Христа, Мир Божий • Мир сей, мир лукавый, мир дьявола, мир во тьме • Миротворчество • Многословие • Моисей • Молитва • Молитва к Богу • Молчаливость, немногословие • Мстительность • Мудрость • Мудрость человеческая • Мудрствование • Мудрый • Муж • Мужество • Музыка • Мученичество • Мысли •

Н

Награда • Надежда, Надежда на Бога • Надменность • Надоедливость • Назидание • Назначение человека • Наказание • Намерения (см. Помышление, Помысл) • Напыщенность • Народ, люди • Нарушение заповедей (см. Отступление) • Насилие • Наслаждения • Наследие, наследство, наследники • Наставление в праведности • Наставник (духовник) • Насмешка • Наука • Наушник (ябедник) • Неблагодарность • Небо • Небрежность • Невежество • Неверие (см. Безбожие) • Недоверие • Недостатки • Немощь, немощность (человеческая) • Немногословие • Ненависть • Ненадёжность • Непокорность • Непослушание • Непостоянство • Неправда • Неправедность • Нерадение • Неразумие (см.Скудоумие) • Несправедливость • Нестяжательность • Несчастье • Неторопливость • Нечестие, нечестивый • Нежность • Нищета (бедность) • Нищие духом • Нрав • Нравственность • Нужда •

О

Обет, обещание • Обетование • Обличение • Обман • Обольщение • Обращение к людям • Обращение к Богу (см. Прошение) • Общение с Иисусом • Общение с людьми • Обжорство • Одежда • Одиночество • Одобрение • Ожидание • Опасность, опасение • Оправдание • Оскорбление • Остережение • Осторожность • Осуждение • Отец • Отец и Сын -одно, едины • Ответственность • Откровение Божие • Отмщение • Отречение • Отступление, отход от веры • Отчаяние • Очищение • Ошибка •

П

Память • Пастырь • Пасха • Пастырство (см. Наставник) • Пение • Первенство • Печаль • Писание (Библия) • Пища • Плач • Плод • Плоть • Плотский верующий • Победа • Поведение • Повиновение • Подарки • Подаяние, даяние • Подвижничество • Подлость • Подражание • Пожелание • Познание Бога • Познание • Поиск Бога • Покаяние • Поклонение Богу • Покой • Покорность • Польза • Помилование • Поминание • Помощь • Помощь Божия • Помыслы • Помышление • Пробуждение • Попущение Господа • Пороки • Поручительство • Последние дни и времена • Послушание • Покорность (см.Смирение) • Поспешность • Посредник • Пост • Постижение Бога (см.Поиск Бога) • Постоянство • Потребность • Похвала, хваление • Похоть • Почитание • Почитание Бога • Почитание родителей • Почтительность • Правда, правда Божия • Праведник • Праведность • Праздники • Празднословие • Праздность • Предание священное • Предвзятость (лицеприятие) • Предопределение • Предрассудок (см. Язычество) • Предубеждение ( ошибочное мнение) • Презрение ( пренебрежение) • Прелесть духовная (см. Гордыня) • Прелюбодеяние, прелюбодействие • Премудрость • Преобразование себя • Привередничание (разборчивость) • Приветствие (Благословение) • Привычка • Призвание • Пример (влияние, подражание, образец) • Примирение • Природа человека • Пристрастие • Приходящее • Причащение • Приятель • Пробуждение • Прогресс (духовный рост) • Проклятие • Промысл Божий • Проповедь, проповедник • Проповедование • Пророк • Пророчества • Просвещение • Простота • Простодушие • Противление • Прошение к Господу • Прощение • Пустословие • Пути Господни • Путь к Богу, путь с Богом • Путь человека • Пьянство •

Р

Раб • Раб греха • Раб Божий • Раб идола • Работа • Равенство • Равнодушие (теплохладность) • Радость • Разделение • Раздражительность • Размышления • Разочарование • Разум, разумность • Разумение • Рай • Раны • Распри • Рассудительность • Расточительность • Ревность • Родители • Рождение свыше • Ропот (недовольство) • Роскошь •

С

Самовоспитание • Самодовольство • Самоиспытание • Самомнение • Самонадеянность • Самообладание • Самообман • Самооправдание • Самоосуждение • Самоотречение • Самопознание • Самоуверенность • Самохвальство • Свет • Свидетели • Свидетельство о Христе • Свобода • Свободная воля • Своеволие • Святой Дух (см. Дух Святой) • Святость • Священник • Священное Писание (см. Писание) • Сдержанность • Семья • Сердце • Сеятель • Сила • Сила Божия • Сила веры • Сквернословие • Скорбь • Скромность (см.Смирение) • Скудоумие (см.Глупость) • Скупость • Скука • Слабоволие • Слава • Славословие (см.Хвала Господу) • Сластолюбие • Следование за Христом • Слёзы • Слово • Слово Божие • Слово и дело • Служитель Иисуса Христа • Служение • Служение Богу • Служение людям • Смелость • Смерть • Смерть и страдания Иисуса • Смех • Смирение (см.Скромность) • Смиренномудрие • Смысл и цель жизни • Снисходительность • Сновидения • Соблазн • Совершенство, совершенствование • Совесть • Совет • Советник • Согрешение • Созерцание • Сокрушение (огорчение) • Сомнение • Сострадание • Соотношение • Спасение, Спаситель • Спокойствие • Споры • Способность • Справедливость • Способность • Сребролюбие • Ссоры • Старость • Стойкость (см. Твёрдость веры) • Странники • Страдание • Страннолюбие • Страсти • Страх • Страх Господень • Стыд, стыдливость • Стяжание • Суд, суд Божий • Суеверие • Суета • Суждение • Счастье • Сын •

Т

Тайна • Тайна Божия • Твёрдость, твёрдость веры • Творец и Его творения • Тело • Терпение • Трезвение (см. Бдительность) • Труд, трудолюбие • Трудности Божии • Тунеядство (см. Лень) • Тупоумие (см.Скудоумие) • Тщеславие • Тьма •

У

Убийца, убийство • Убеждения • Уважение • Уверенность • Угождение • Угроза • Удовлетворение (см. Довольство) • Удовольствие • Укорение • Ум • Умствование • Уничижение • Уныние • Упование на Бога • Упорство • Упрёк • Упрямство • Усердие • Усилие • Успех • Усыновление • Утешение • Ученик Иисуса Христа • Учение • Ученик • Учитель •

Ф

Фарисейство • Философия •

Х

Характер • Хвала Богу • Хвала • Хвастовство • Хитрость • Хождение перед Богом • Храм Божий (см. Церковь) • Христианин • Христианство •

Ц

Царство Божие • Царство Небесное • Целомудрие • Цель жизни • Церковь (см. Дом Христов, Дом молитвы) •

Ч

Чародеяние • Человек • Человек духовный • Человек душевный • Человек и его воля • Человеколюбие • Честность • Честь • Чистота • Чревоугодие • Что посеешь…(см. Возмездие ) • Чудеса •

Ю

Юность, юноша • Юродство • Ябедник (см. Наушник) •

Я

Язык, речь • Язычество, язычники (см. Идолопоклонство)

От составителя

Извините меня грешного, что я дерзнул выполнить такую громадную и ответственную работу – собрать изречения, цитаты, высказывания, наставления, крылатые выражения из всех книг Ветхого и Нового Завета русского Синодального перевода.

О Слове Божием написано столько много, так разносторонне и многогранно, так вдохновенно и содержательно, что мне нет надобности что-нибудь добавлять или повторять.

“Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен” (2Тим. 3:16–17), – пишет ап. Павел и этим всё сказано.

Эта книга собрала как бы в сжатом виде золотые зёрна Божественной мудрости, противостоящей «мудрости века сего». Здесь Божественное Слово в форме цитат и изречений, которые являются истиной, правдой. Поэтому эту книгу можно было бы назвать и по другому: «Истина в цитатах и изречениях».

Священное Писание есть начертанное Слово Божие. Оно содержит знание о Боге и Его воле, о пути нашего спасения, о нашей задаче человеческого бытия, о назначении человека и смысле его жизни. Пожалуй, нет такой темы, нет такого вопроса, которого бы не касалось Писание.Я же не претендую на выявление полного объёма тем, представленных в Библии, их полное осмысление, но постарался, насколько возможно ограниченному человеческому разуму, выделить основные темы и приложить к ним библейские цитаты и изречения.

Вместе с тем, содержание тематики, сами изречения показывают нам основы первоначальной, можно сказать самой древней веры в Православной Церкви.

Книга содержит свыше пяти тысяч (5125) изречений, которые распределены по 746-ти темам.

Гриценко Ким (Дмитрий) 2006 г.

О книге

– цитаты,

– афоризмы,

– поучения,

– наставления,

– высказывания,

– изречения,

– крылатые слова,

– притчи,

– назидания,

– выражения,

– поговорки,

взятые из Ветхого и Нового Завета.

Составитель – Гриценко К.В.

Научный консультант- кандидат богословия Чикунов А.В

Редактор – К.Павлов

Сыктывкар, 2006

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ Его Преосвященства Преосвященнейшего Питирима, Епископа Сыктывкарского и Воркутинского.

Сыктывкар. 29.12.2006.

Тематический указатель

Примечание:

В октябре 2007 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в издательстве «Даръ» вышла книга «Библейская симфония по книгам Ветхого и Нового Завета» (309 тем). В основе её положена книга «Слово Божие» (цитаты из Библии), предлагаемая здесь читателю (474 темы).