Альбомы
Цикл фотографий, которые перед вами, – уникальный образовательно-просветительский проект. Представленные здесь фотографии с обстоятельными и увлекательными пояснениями расскажут о некоторых гранях духовной жизни верующего человека. Что он чтит, что ему дорого, как он молится. Что он видит, знает, любит и хочет, чтобы и другие это любили и знали…
Самые важные моменты богослужения. Последование службы шаг за шагом…
Все семь Таинств Церкви в фотографиях и с пояснениями. Что значат те, или иные обряды, зачем священник совершает такие непонятные новоначальным действия?.. Обо всем этом – в настоящей подборке.
Все элементы храма с объяснением. Вы научитесь ориентироваться в храме, как в собственном доме. Впрочем, разве можно относиться к храму иначе, как не к нашему общему дому?..
Путевые фотографии и заметки о вере, красоте и вечности.
Подборка фотографий в изумлении перед Богом созданным, и данным нам для радости миром.
Фотозарисовки о Свято-Троицком Измайловском соборе Санкт-Петербурга.
Самое святое место на планете, земля, где жил, умер и Воскрес наш Господь Иисус Христос…
Фоторассказ о посещении святых мест Греции.
Прикосновенье к монашеской республике, святому Афону. Каждая минута, проведенная здесь, становится драгоценным опытом, который ты хранишь всю жизнь…
185 Фото
Различные фотозарисовки священника Константина Пархоменко