Альбомы

Цикл фото­гра­фий, кото­рые перед вами, – уни­каль­ный обра­зо­ва­тель­но-про­све­ти­тель­ский про­ект. Пред­став­лен­ные здесь фото­гра­фии с обсто­я­тель­ны­ми и увле­ка­тель­ны­ми пояс­не­ни­я­ми рас­ска­жут о неко­то­рых гра­нях духов­ной жиз­ни веру­ю­ще­го чело­ве­ка. Что он чтит, что ему доро­го, как он молит­ся. Что он видит, зна­ет, любит и хочет, что­бы и дру­гие это люби­ли и знали…

Бого­слу­же­ния
Богослужения

Самые важ­ные момен­ты бого­слу­же­ния. После­до­ва­ние служ­бы шаг за шагом…

Таин­ства Церкви
Таинства Церкви

Все семь Таинств Церк­ви в фото­гра­фи­ях и с пояс­не­ни­я­ми. Что зна­чат те, или иные обря­ды, зачем свя­щен­ник совер­ша­ет такие непо­нят­ные ново­на­чаль­ным дей­ствия?.. Обо всем этом – в насто­я­щей подборке.

Зна­ком­ство с пра­во­слав­ным храмом
Знакомство с православным храмом

Все эле­мен­ты хра­ма с объ­яс­не­ни­ем. Вы научи­тесь ори­ен­ти­ро­вать­ся в хра­ме, как в соб­ствен­ном доме. Впро­чем, раз­ве мож­но отно­сить­ся к хра­му ина­че, как не к наше­му обще­му дому?..

Палом­ни­че­ства и путешествия
Паломничества и путешествия

Путе­вые фото­гра­фии и замет­ки о вере, кра­со­те и вечности.

«Этот мир – стихотворенье!»
«Этот мир – стихотворенье!»

Под­бор­ка фото­гра­фий в изум­ле­нии перед Богом создан­ным, и дан­ным нам для радо­сти миром.

Мой люби­мый Собор
Мой любимый Собор

Фото­за­ри­сов­ки о Свя­то-Тро­иц­ком Измай­лов­ском собо­ре Санкт-Петербурга.

Свя­тая Земля
Святая Земля

Самое свя­тое место на пла­не­те, зем­ля, где жил, умер и Вос­крес наш Гос­подь Иисус Христос…

Палом­ни­че­ство в Грецию
Паломничество в Грецию

Фото­рас­сказ о посе­ще­нии свя­тых мест Греции.

Свя­той Афон
Святой Афон

При­кос­но­ве­нье к мона­ше­ской рес­пуб­ли­ке, свя­то­му Афо­ну. Каж­дая мину­та, про­ве­ден­ная здесь, ста­но­вит­ся дра­го­цен­ным опы­том, кото­рый ты хра­нишь всю жизнь…

185 Фото

Про­чее
Прочее

Раз­лич­ные фото­за­ри­сов­ки свя­щен­ни­ка Кон­стан­ти­на Пархоменко

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