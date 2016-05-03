Цикл фото­гра­фий, кото­рые перед вами, – уни­каль­ный обра­зо­ва­тель­но-про­све­ти­тель­ский про­ект. Пред­став­лен­ные здесь фото­гра­фии с обсто­я­тель­ны­ми и увле­ка­тель­ны­ми пояс­не­ни­я­ми рас­ска­жут о неко­то­рых гра­нях духов­ной жиз­ни веру­ю­ще­го чело­ве­ка. Что он чтит, что ему доро­го, как он молит­ся. Что он видит, зна­ет, любит и хочет, что­бы и дру­гие это люби­ли и знали…