Пятая печать
События происходят во время нилашистского террора в Венгрии осенью 1944 года.
События происходят во время нилашистского террора в Венгрии осенью 1944 года.
Правильная молитва – это молитва, произносимая со вниманием.
В фильме Рича Кристиано профессор — специалист по Библии Расселл Карлайл пишет некую работу, высоко оцененную коллегами.
Книга «Великая борьба» написана Эллен Уайт, одним (одной) из основателей церкви адвентистов седьмого дня.
Рождественские колядки исполняет вокальный ансамбль “Ваганты”.
Школа трезвости – практический курс из 10-ти занятий для людей, имеющих алкогольную или иную зависимость, а также для родственников, желающих помочь кому-либо из своих близких.
Беседы Константина Зорина о семейном устройстве и воспитании детей.
Фильм отвечает на многие вопросы о Церкви. Мой путь к Богу – основная тема этого видео.
Встреча со священником Евгением Соколовым, руководителем миссионерского отдела Архангельской епархии .
Разве человек способен по доброй воле отказаться от сына или дочери? Неужели идеология может победить родительскую любовь?
В этом фильме научная логика однозначно указывает: создатель мира – Бог.
Ветхий Завет: “Библия в анимации” – валлийско-русский христианский мультсериал 1996 года.
Что значит уметь красноречиво говорить? Ораторское искусство – только умение правильно поставить слова?
Лена была успешной московской девушкой. Уже в 23 она управляла собственным модельным агенством, писала музыку, играла в группе…
Фильм Аркадия Мамонтова об удивительном и таинственном мире монахов-святогорцев.
Фильм создан Автономной некоммерческой организацией “Культурно-просветительский центр “Свет Надежды” (город Ставрополь).
Вместе с наступлением дня Великой Пасхи в православном мире завершается самый продолжительный пост.
Протоиерей Евгений Горячев о священстве.
Отвечает старец Никон.
Художественный фильм “Право выбора”, режиссер Елена Пискарева.