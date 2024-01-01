Школа трезвости – диакон Иоанн Клименко

Школа трезвости – диакон Иоанн Клименко

Школа трезвости – практический курс из 10-ти занятий для людей, имеющих алкогольную или иную зависимость, а также для родственников, желающих помочь кому-либо из своих близких.

Как найти спутника жизни. Духовные проблемы при знакомстве. Священник Евгений Соколов

Как найти спутника жизни. Духовные проблемы при знакомстве. Священник Евгений Соколов

Встреча со священником Евгением Соколовым, руководителем миссионерского отдела Архангельской епархии .

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