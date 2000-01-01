протоиерей Олег Стеняев

Писатель и публицист, богослов проповедник и миссионер. Специалиcт в области сектоведения и сравнительного богословия. Клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках.

Родился в 1961 году в г. Орехово-Зуево, Московской области. Окончил школу рабочей молодёжи. Работал на заводе токарем-расточником. Служил во внутренних войсках.

В 1981 году был чтецом в церкви. В 1982 году поступил в Московскую духовную семинарию. По семейным обстоятельствам курс семинарии полностью не окончил. После был рукоположён во диакона и служил в Тамбовской, Ивановской и Московской епархиях.

Ещё будучи диаконом начал миссионерство; в 1990 году был главным редактором и издателем журнала «Амвон: Православный журнал в помощь катехизатору, миссионеру и христианской семье».

В начале 1990-х годов перешёл в РПЦЗ и епископами РПЦЗ был рукоположён в сан священника. В Новосибирской епархии, в городе Куйбышеве организовал приход РПЦЗ.



24 ноября 1993 года перешёл в Московский патриархат, где был принят в сане диакона.

В 1994 году был рукоположён в сан священника РПЦ и назначен штатным священником храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», на Большой Ордынке. Возглавил Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий имени А. С. Хомякова.

В 2000 году о. Олег был назначен настоятелем храма святителя Николая на Большой Серпуховской улице; храм не был передан общине и все попытки выселить из храма модельное агентство и театральную студию не увенчались успехом.

С 2004 года является клириком храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках.

В 2005 году экстерном сдал экзамены за курс семинарии и получил диплом об окончании Перервинской Православной Духовной семинарии при Николо-Перервинском монастыре; поступил в Московскую духовную академию, которую в 2007 году экстерном окончил и успешно защитил дипломную работу «Реабилитация лиц, пострадавших от деятельности нетрадиционных религий», получив звание бакалавра богословия. После окончания Духовной академии был возведен в сан протоиерея.

В 2010 году, после убийства его друга - священника Даниила Сысоева, продолжил вести регулярные Библейские беседы по четвергам в храме апостола Фомы на Кантемировской, которые раньше вел священник Даниил Сысоев.

В настоящее время служит в храме Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, ведет Библейские беседы, совершает миссионерские поездки, пишет и издаёт новые книги. Также о. Олег регулярно служит молебен и проводит беседы в 17 часов по понедельникам на Чешском подворье при Храме святителя Николая в Котельниках.