Шорохова Татьяна Сергеевна

Татьяна Шорохова родилась в г. Люботин Харьковской области в 1956 году.
В возрасте девяти лет оказалась в Крыму в пригороде Симферополя. С 1966 и по 2001 год жила в Крыму.
Закончила исторический факультет Симферопольского государственного университета. Работала экскурсоводом, методистом, библиотекарем, а после окончания курсов катехизаторов при Симферопольской и Крымской
епархии – администратором епархиального Православного культурного центра. В Союз писателей России была принята в 2001 году, Украины – в 2003. Проживает в г. Тосно Ленинградской области.

Книги и основные публикацииТатьяны Шороховой:

В 1997-2000 гг. в Симферополе изданы книги для детей: «Дети в Божьем мире», «Ангел-Хранитель», «Берегись греха», «Первоикона Спас Нерукотворный».

В 1999г. в Симферополе – поэтическая книга «У мира на ладони», в которую вошли два сборника стихов – «Родимые пятна» и сборник «Все ближе к Слову». По этой книге поэт принята в Союз писателей России.

В 1999 году к 2000-летию Рождества Христова на сцене Крымского музыкального театра была поставлена пьеса «Рождественское чудо», написанная автором по мотивам христианских сказок и народных обычаев.

В 2001 году в московском издательстве «Отчий дом» вышла книга детских стихов «Праздничный денек».

В 2003 году в Крыму издан сборник стихов «Алупкинский дневник».

В 2004 – в Санкт-Петербурге издательством «Царское дело» выпущена книга сказок «Дедовский сундук» (есть и сказки, опубликованные лишь в газетном варианте).

В 2005 году в Москве, в издательстве «Отчий дом» вышла в свет историческая повесть для подростков «Поход на Корсунь».

В том же году в издательстве Санкт-Петербургского государственного университета – научное исследование «Благотворитель Иннокентий Сибиряков».

В 2006 году в Крыму были изданы сборники «В стране потерявшихся детей», «До седьмой зари», «Фонарик счастья».

В 2007 году в Санкт-Петербурге в издательстве «Арт Деко» увидел свет сборник избранных стихотворений «Давайте попробуем жить».

В том же году в Тосно – книга новых стихов «На распутье дорог».

В Почаевской лавре в 2007 году появилась на свет брошюра «Подвиг милосердия» (о благотворителе-иноке Иннокентии Сибирякове).

В 2008 издана книга путевых заметок «Узелки на память» о Леушинском стоянии 2007 года.

В Тосно издана брошюра «Ангел милосердия» об Иннокентии Сибирякове (статья публиковалась в «Православном Летописце Санкт-Петербурга»).

В издательстве «Царское дело» вышел сборник стихотворений для детей (детьми изукрашенный) «Райская птица».

В конце 2008 г. в Крымской епархии изданы рождественские пьесы и сценарии, объединенные в книгу «Рождественский вертеп».

В 2009 г. В Почаевской лавре издана азбука в стихах «Родные истоки».

В Тосно вышел сборник стихов «Терпкая синь».

Сейчас готовится к изданию сборник моих статей, публиковавшихся в светских и православных СМИ по истории Православия в Тосно и Тосненском районе.

В 1989-2007 годах стихи Т. Шороховой были включены в несколько коллективных сборников. Один из последних – «Царский Крест», изданный к 90-летию убиения Царской Семьи.

Из наиболее важных публикаций в прессе надо указать: «Наш современник» (2003, № 8), «Нева» (1996, № 7), «Брега Тавриды» (в нескольких номерах), альманах «Вертикаль» и приложение
к нему «Арина» (Нижний Новгород), «Север» (Петрозаводск), «Русскiй соборъ» (2007), «Православный Санкт-Петербург» и приложение к нему «Чадушки», «Литературный Крым», «Таврида Православная», «Православное
слово» (Н. Новгород), «Родная Ладога» (2009), «Окно» (2009)…

Стихи публиковались в «Православных календарях» Русской Православной Церкви, а также размещены в нескольких Интернет-изданиях.

По итогам за 2006 год Татьяне Шороховой была присуждена Первая Всероссийская литературная премия имени святого благоверного князя Александра Невского в номинации «Поэзия».

Поэзия Проза

nonlogged
Духовные знаки избранничества свыше миллионера-схимника Иннокентия (Сибирякова)

Духовные знаки избранничества свыше миллионера-схимника Иннокентия (Сибирякова)

Шорохова Татьяна Сергеевна
В 2025 году исполняется 165 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича Сибирякова (1860–1901) — известного русского благотворителя, богатого золотопромышленника, общественного деятеля России и… схимника Святой горы Афонской.
  • 0.0
  • 4
За драгоценной жемчужиной, или «По Российской Федерации я на Русь к себе хожу»

За драгоценной жемчужиной, или «По Российской Федерации я на Русь к себе хожу»

Шорохова Татьяна Сергеевна
В книге объединены автобиографические свидетельства, записки и заметки. События и явления, собранные в ней, разноплановы: от воспоминаний детства до впечатлений во время путешествий и паломничеств.
  • 0.0
  • 7
Следуй за Мною. Повествование о миллионере-монахе Иннокентии (Сибирякове)

Следуй за Мною. Повествование о миллионере-монахе Иннокентии (Сибирякове)

Шорохова Татьяна Сергеевна
Книга «Следуй за Мною: Повествование о миллионере-монахе Иннокентии (Сибирякове)» — это историческое жизнеописание Иннокентия Михайловича Сибирякова (1860–1901), известного золотопромышленника-благотворителя.
  • 0.0
  • 18
Авторские заметки о том, как была написана книга «Благотворитель Иннокентий Сибиряков»

Авторские заметки о том, как была написана книга «Благотворитель Иннокентий Сибиряков»

Шорохова Татьяна Сергеевна
Данные заметки написаны по совету многих людей и по благословению нескольких священников, выслушавших мои рассказы о промыслительных совпадениях и событиях, происходивших в моей жизни по мере сбора материала и работы над научным исследованием...
Золотопромышленник Иннокентий Сибиряков как издатель

Золотопромышленник Иннокентий Сибиряков как издатель

Шорохова Татьяна Сергеевна
Иннокентий Михайлович Сибиряков (1860 – 1901)… Некогда этот замечательный сын Сибирской земли заставил говорить о себе всю Россию. Но к глубокому сожалению, после революции его имя было незаслуженно забыто. И неудивительно.
  • 0.0
Записки из православной лавки

Записки из православной лавки

Шорохова Татьяна Сергеевна
«Записки из православной лавки» Татьяны Сергеевны Шороховой — это автобиографические заметки о паломничестве по святым местам Северо-Запада России, на озеро Байкал и в Мурманские широты.
  • 0.0
  • 7
Братство святителя Иннокентия в столице Российской империи

Братство святителя Иннокентия в столице Российской империи

Шорохова Татьяна Сергеевна
В произведении рассказывается о благотворительных трудах Братства святителя Иннокентия Иркутского, основанного в Санкт-Петербурге в 1896 году выходцами из Сибири.
  • 0.0
Благотворитель Иннокентий Сибиряков

Благотворитель Иннокентий Сибиряков

Шорохова Татьяна Сергеевна
Книга посвящена жизни, благотворительной деятельности и духовному подвигу Иннокентия Михайловича Сибирякова (1860 – 1901) – потомственного миллионера-золотопромышленника, известного общественного деятеля России и щедрого благотворителя.
Собиравший сокровище на Небе

Собиравший сокровище на Небе

Шорохова Татьяна Сергеевна
111 лет назад 35-летний миллионер-золотопромышленник и выдающийся русский благотворитель Иннокентий Михайлович Сибиряков, раздав ради Христа всё своё достояние на нужды благотворения и Святой Церкви, стал монахом Свято-Андреевского скита.
  • 0.0
  • 1
О творчестве Татьяны Шороховой

О творчестве Татьяны Шороховой

Шорохова Татьяна Сергеевна
Есть такое понятие – юбилей книги. И первое десятилетие выхода в свет книги – уместный повод её прочесть и поразмышлять над её содержанием. В данном случае речь идёт об исторической повести для подростков «Поход на Корсунь».
  • 0.0
Пожертвовать