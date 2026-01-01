Шорохова Татьяна Сергеевна

Татьяна Шорохова родилась в г. Люботин Харьковской области в 1956 году.

В возрасте девяти лет оказалась в Крыму в пригороде Симферополя. С 1966 и по 2001 год жила в Крыму.

Закончила исторический факультет Симферопольского государственного университета. Работала экскурсоводом, методистом, библиотекарем, а после окончания курсов катехизаторов при Симферопольской и Крымской

епархии – администратором епархиального Православного культурного центра. В Союз писателей России была принята в 2001 году, Украины – в 2003. Проживает в г. Тосно Ленинградской области.

Книги и основные публикацииТатьяны Шороховой:

В 1997-2000 гг. в Симферополе изданы книги для детей: «Дети в Божьем мире», «Ангел-Хранитель», «Берегись греха», «Первоикона Спас Нерукотворный».

В 1999г. в Симферополе – поэтическая книга «У мира на ладони», в которую вошли два сборника стихов – «Родимые пятна» и сборник «Все ближе к Слову». По этой книге поэт принята в Союз писателей России.

В 1999 году к 2000-летию Рождества Христова на сцене Крымского музыкального театра была поставлена пьеса «Рождественское чудо», написанная автором по мотивам христианских сказок и народных обычаев.

В 2001 году в московском издательстве «Отчий дом» вышла книга детских стихов «Праздничный денек».

В 2003 году в Крыму издан сборник стихов «Алупкинский дневник».

В 2004 – в Санкт-Петербурге издательством «Царское дело» выпущена книга сказок «Дедовский сундук» (есть и сказки, опубликованные лишь в газетном варианте).

В 2005 году в Москве, в издательстве «Отчий дом» вышла в свет историческая повесть для подростков «Поход на Корсунь».

В том же году в издательстве Санкт-Петербургского государственного университета – научное исследование «Благотворитель Иннокентий Сибиряков».

В 2006 году в Крыму были изданы сборники «В стране потерявшихся детей», «До седьмой зари», «Фонарик счастья».

В 2007 году в Санкт-Петербурге в издательстве «Арт Деко» увидел свет сборник избранных стихотворений «Давайте попробуем жить».

В том же году в Тосно – книга новых стихов «На распутье дорог».

В Почаевской лавре в 2007 году появилась на свет брошюра «Подвиг милосердия» (о благотворителе-иноке Иннокентии Сибирякове).

В 2008 издана книга путевых заметок «Узелки на память» о Леушинском стоянии 2007 года.

В Тосно издана брошюра «Ангел милосердия» об Иннокентии Сибирякове (статья публиковалась в «Православном Летописце Санкт-Петербурга»).

В издательстве «Царское дело» вышел сборник стихотворений для детей (детьми изукрашенный) «Райская птица».

В конце 2008 г. в Крымской епархии изданы рождественские пьесы и сценарии, объединенные в книгу «Рождественский вертеп».

В 2009 г. В Почаевской лавре издана азбука в стихах «Родные истоки».

В Тосно вышел сборник стихов «Терпкая синь».

Сейчас готовится к изданию сборник моих статей, публиковавшихся в светских и православных СМИ по истории Православия в Тосно и Тосненском районе.

В 1989-2007 годах стихи Т. Шороховой были включены в несколько коллективных сборников. Один из последних – «Царский Крест», изданный к 90-летию убиения Царской Семьи.

Из наиболее важных публикаций в прессе надо указать: «Наш современник» (2003, № 8), «Нева» (1996, № 7), «Брега Тавриды» (в нескольких номерах), альманах «Вертикаль» и приложение

к нему «Арина» (Нижний Новгород), «Север» (Петрозаводск), «Русскiй соборъ» (2007), «Православный Санкт-Петербург» и приложение к нему «Чадушки», «Литературный Крым», «Таврида Православная», «Православное

слово» (Н. Новгород), «Родная Ладога» (2009), «Окно» (2009)…

Стихи публиковались в «Православных календарях» Русской Православной Церкви, а также размещены в нескольких Интернет-изданиях.

По итогам за 2006 год Татьяне Шороховой была присуждена Первая Всероссийская литературная премия имени святого благоверного князя Александра Невского в номинации «Поэзия».