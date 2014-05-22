Отче наш


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На цер­ков­но­сла­вян­ском:
Отче наш, Иже еси на небесе́х!
Да свя­тит­ся имя Твое, да прии́дет Цар­ствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небе­си́ и на земли́.
Хлеб наш насущ­ный да́ждь нам дне́сь;
и оста́ви нам до́лги наша, яко­же и мы остав­ля­ем должнико́м нашим;
и не вве­ди нас во иску­ше­ние, но изба́ви нас от лукаваго.
Яко Твое есть Цар­ство и сила, и сла­ва, Отца, и Сына, и Свя­та­го Духа, ныне и прис­но, и во веки веков. Аминь. (Мф.6:9-13 и Лк.11:2-4).

По-рус­ски:
Отче наш, Кото­рый на небесах!
Да свя­тит­ся имя Твое, да при­и­дет Цар­ствие Твое;
да будет воля Твоя и на зем­ле, как на небе;
хлеб наш насущ­ный дай нам на сей день;
и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам нашим;
и не вве­ди нас в иску­ше­ние, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Цар­ство и сила, и сла­ва, Отца, и Сына, и Свя­то­го Духа, ныне и все­гда, и во веки веков. Аминь.
(См. так­же: Тол­ко­вый пра­во­слав­ный молит­во­слов. Молит­ва Гос­под­ня “Отче наш”)



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Как читать молитву «Отче наш»

Если воис­ти­ну ты назы­ва­ешь Бога Отцом сво­им, то надей­ся же на Него, как на Отца еди­но­го, все­бла­го­го, все­мо­гу­ще­го, пре­муд­ро­го, неиз­ме­ня­е­мо­го в люб­ви Сво­ей и во всех совершенствах.
св. пра­вед­ный Иоанн Крон­штадт­ский

Читай­те «Отче наш», да не лги­те: Оста­ви нам дол­ги наша, яко­же и мы остав­ля­ем.…
пре­по­доб­ный Амвро­сий Оптинский

…Молить­ся же об этом должно:
Во-пер­вых, с чистым наме­ре­ни­ем – да будет воля Твоя, ибо я, сер­деч­но желая сле­до­вать ей бес­ко­рыст­но, не ради награ­ды или при­об­ре­те­ния чего-либо, и не пото­му, что Ты, Гос­по­ди, обо­га­тил меня щед­ро­та­ми Сво­и­ми и огра­дил меня от про­тив­ни­ков моих, как в этом упре­кал сата­на пра­вед­но­го Иова пред Богом (Иов.1:9-10), и не по стра­ху веч­ных мук геенн­ских, но в про­сто­те серд­ца сле­дую воле Тво­ей, желаю, чего Ты жела­ешь, пото­му толь­ко, что Ты того хочешь, что тако­ва Твоя воля, Боже мой!
Во-вто­рых, молить­ся долж­но с любо­вью: да будет воля Твоя! – одно­го я здесь ищу и одно мыс­лю, что­бы во всем совер­ша­лась воля Твоя, Гос­по­ди! Да вели­че­ство име­ни Тво­е­го, Боже мой, рас­про­стра­нит­ся и про­сла­вит­ся чрез меня непо­треб­но­го раба Тво­е­го. Это одно счи­таю для себя вели­чай­шей честью и награ­дой, что­бы я досто­ин был бла­го­уго­ждать Тебе, Созда­тель мой, Кото­рый даро­вал мне разум и сво­бод­ную волю как залог бли­жай­ше­го обще­ния с Тобою, моим Твор­цом и Спасителем.
свя­ти­тель Иоанн, мит­ро­по­лит Тобольский

Да свя­тит­ся имя Твое… Для того молим­ся, что­бы в нас имя Божие свя­ти­лось: не пото­му, что буд­то, не быв свя­тым, начи­на­ет оно быть свя­тым, но пото­му, что в нас оно свя­тым дела­ет­ся, когда сами освя­ща­ем­ся и достой­ное свя­ты­ни делаем.
свя­ти­тель Кирилл Иеру­са­лим­ский

Богу внят­ны толь­ко те молит­вы, кото­рые когда про­из­но­сит моля­щий­ся, пони­ма­ет, что гово­рит и чувствует…
Так, кто гово­рит Богу в молит­ве: да при­и­дет цар­ствие Твое, а не зна­ет, как при­хо­дит сие цар­ствие, не зная же, не гото­вит­ся к при­ня­тию его и ниче­го не дела­ет, что тре­бу­ет­ся с его сто­ро­ны к полу­че­нию его, воз­мож­но ли, что­бы при­шло к нему сие цар­ствие? Какая пото­му поль­за, что гово­рит он в молит­ве: да при­и­дет цар­ствие Твое? Гос­подь гово­рит в свя­том Еван­ге­лии: покай­те­ся, при­бли­жи­ся бо цар­ствие Божие. Итак, хочешь, что­бы при­шло к тебе цар­ствие сие? Кай­ся. Если не пока­ешь­ся, сколь­ко ни гово­ри: да при­и­дет цар­ствие Твое, не при­дёт оно к тебе.
пре­по­доб­ный Симе­он Новый Богослов

Позна­ние молит­вы в такой же мере быва­ет успеш­но, в какой пре­успе­ва­ют нрав и жизнь молящегося.
пре­по­доб­ный Иси­дор Пелусиот

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Толкование молитвы «Отче наш»

Молитва Господня на иностранных языках

Молитва «Отче наш»

Другие молитвы

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21 комментарий

  • Lucy, 02.01.2023

    Гос­по­ди, спа­си­бо тебе за все мои успе­хи, бла­го­да­рю тебя за всё, без Божей помо­щи не able to do these. Спа­си­бо за изме­не­ния в моей жиз­ни, кото­рые толь­ко к луч­ше­му, спа­си­бо за my family, за здо­ро­вье для всех детей моих, род­ных и близ­ких. Please forgive me and my children for not looking after my parents.
    Про­сти мне все мои при­гре­ше­ния воль­ные и не воль­ные ибо не ведаю, что тво­рю. Please forgive me for the judgmental nature towards others. Thank you for teaching me player.

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  • Lucy, 02.01.2023

    Thank you for your help with literature.

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  • МАКСИМ, 09.09.2021

    БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ДУШЕВНОЕ УСПОКОЕНИЕ!!!!

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  • Пётр, 24.06.2021

    Прось­бы и помощь все­гда раз­ные, но бла­го­дать одна – Пре­ми­ло­сер­дие Божие, пре­муд­рость, вели­кое уте­ше­ние и общая непре­стан­ная помощь Бога в душе, разу­ме и теле.

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  • Иван, 28.05.2021

    Гос­по­ди спа­си­бо тебе, что пока­зал вер­ную доро­гу, я нико­гда боль­ше не совер­шу оши­бок, я пове­рил в тебя тогда когда моей супру­ге сде­ла­ли успеш­но опе­ра­цию на аппен­ди­цит, и ей попа­лись хирур­ги 1 кате­го­рии. Аминь.

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  • СВЕТЛАНА, 05.01.2021

    СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ 🙏🙏🙏

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  • Татья­на, 10.12.2020

    Гос­по­ди Иису­се, вве­ряю в Твои руки здо­ро­вье мое­го мужа и бла­го­да­рю Тебя за исце­ле­ние его и успеш­ную опе­ра­цию. Аминь!

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  • Еле­на, 12.10.2020

    Гос­по­ди, спа­си­бо тебе за все мои успе­хи, бла­го­да­рю тебя за всё, без Божей помо­щи не спра­ви­лась бы. Спа­си­бо за изме­не­ния в моей жиз­ни, кото­рые толь­ко к луч­ше­му, спа­си­бо за дочь дол­го­ждан­ную, за мужа хоро­ше­го, за здо­ро­вье для всех детей моих, род­ных и близких.
    Про­сти мне все мои при­гре­ше­ния воль­ные и не воль­ные ибо не ведаю, что творю.

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  • сер­гей Кузнецов, 02.03.2020

    Гос­по­ди про­сти меня за мои грехи.помоги мне вер­нуть мою семью и стать на исти­ный путь.….…Аминь Аминь Аминь 

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  • Ген­на­дий, 10.11.2019

    Спа­си­бо за все Гос­по­ди! Я очень про­шу Гос­по­да Бога о том что­бы я не сло­мил­ся и не начал повто­рять гре­хи, кото­рые совер­шал ранее! Хочу очень хочу стать на путь истинный! 

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  • Tania, 28.02.2019

    “И про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам нашим” – А на испан­ском язы­ке эта стро­фа зву­чит как “и про­сти наши оби­ды, как и мы про­ща­ем нашим обидчикам”

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  • Вла­ди­мир, 22.02.2019

    Зачем нуж­ны дру­гие молит­вы, если есть Отче наш, в кото­рой всё сказано?

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    • Кирилл, 04.08.2019

      Твор­че­ство – одна из черт Божьих в человеке.

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    • Гри­ша, 23.04.2021

      Воис­ти­ну, Вла­ди­мир, так и есть. И твор­че­ство тут не при чём.

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  • Макс, 16.02.2019

    я вот не пони­маю ) Хлеб наш насущ­ный дай нам на сей день; я бы был Богом я бы ска­зал а поче­му бы тебе его само­му не взять ) Ну лад­но будь как есть Мир все­му Миру

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    • Кирилл, 18.02.2019

      Одна­жды бас­но­пи­сец Иван А. Кры­лов про­чи­тал сти­хо­тво­ре­ние Гюго: «Если бы я Богом был, … я отдал бы гар­мо­нию миров и власть мою над ними / за твой еди­ный поце­луй!» и напи­сал на полях: Мой друг, когда бы был ты Бог, То глу­по­сти такой ска­зать бы ты не мог.

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      • Дмит­рий, 18.02.2019

        Доб­рый вечер,Я не сдер­жал­ся и не выпол­нил свое обе­ща­ние, и изви­нил­ся перед Богом.Я не смог не играть в теле­фон месяц.

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        • Кирилл, 19.02.2019

          Дмит­рий, испо­ве­дуй­те это на Испо­ве­ди и посо­ве­туй­тесь со священником.

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          • Дмит­рий, 19.02.2019

            Спа­си­бо за ответ

    • Свет­ла­на, 20.06.2019

      Макс, вот мы и про­сим у Бога хле­ба, что­бы нам было, что и где взять, что­бы был он в мага­зине, что­бы вырос на полях, что­бы были люди, кото­рые тебе дадут хлеб или день­ги, на кото­рые ты купишь его.

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  • Кирилл, 15.02.2019

    Сло­во нуж­но дер­жать. Для муж­чи­ны это долж­но быть нормой.

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