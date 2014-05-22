На церковнославянском:
Отче наш, Иже еси на небесе́х!
Да святится имя Твое, да прии́дет Царствие Твое,
да будет воля Твоя, яко на небеси́ и на земли́.
Хлеб наш насущный да́ждь нам дне́сь;
и оста́ви нам до́лги наша, якоже и мы оставляем должнико́м нашим;
и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лукаваго.
Яко Твое есть Царство и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. (Мф.6:9-13 и Лк.11:2-4).
По-русски:
Отче наш, Который на небесах!
Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
хлеб наш насущный дай нам на сей день;
и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.
(См. также: Толковый православный молитвослов. Молитва Господня “Отче наш”)
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Как читать молитву «Отче наш»
Если воистину ты называешь Бога Отцом своим, то надейся же на Него, как на Отца единого, всеблагого, всемогущего, премудрого, неизменяемого в любви Своей и во всех совершенствах.
св. праведный Иоанн Кронштадтский
Читайте «Отче наш», да не лгите: Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем.…
преподобный Амвросий Оптинский
…Молиться же об этом должно:
Во-первых, с чистым намерением – да будет воля Твоя, ибо я, сердечно желая следовать ей бескорыстно, не ради награды или приобретения чего-либо, и не потому, что Ты, Господи, обогатил меня щедротами Своими и оградил меня от противников моих, как в этом упрекал сатана праведного Иова пред Богом (Иов.1:9-10), и не по страху вечных мук гееннских, но в простоте сердца следую воле Твоей, желаю, чего Ты желаешь, потому только, что Ты того хочешь, что такова Твоя воля, Боже мой!
Во-вторых, молиться должно с любовью: да будет воля Твоя! – одного я здесь ищу и одно мыслю, чтобы во всем совершалась воля Твоя, Господи! Да величество имени Твоего, Боже мой, распространится и прославится чрез меня непотребного раба Твоего. Это одно считаю для себя величайшей честью и наградой, чтобы я достоин был благоугождать Тебе, Создатель мой, Который даровал мне разум и свободную волю как залог ближайшего общения с Тобою, моим Творцом и Спасителем.
святитель Иоанн, митрополит Тобольский
Да святится имя Твое… Для того молимся, чтобы в нас имя Божие святилось: не потому, что будто, не быв святым, начинает оно быть святым, но потому, что в нас оно святым делается, когда сами освящаемся и достойное святыни делаем.
святитель Кирилл Иерусалимский
Богу внятны только те молитвы, которые когда произносит молящийся, понимает, что говорит и чувствует…
Так, кто говорит Богу в молитве: да приидет царствие Твое, а не знает, как приходит сие царствие, не зная же, не готовится к принятию его и ничего не делает, что требуется с его стороны к получению его, возможно ли, чтобы пришло к нему сие царствие? Какая потому польза, что говорит он в молитве: да приидет царствие Твое? Господь говорит в святом Евангелии: покайтеся, приближися бо царствие Божие. Итак, хочешь, чтобы пришло к тебе царствие сие? Кайся. Если не покаешься, сколько ни говори: да приидет царствие Твое, не придёт оно к тебе.
преподобный Симеон Новый Богослов
Познание молитвы в такой же мере бывает успешно, в какой преуспевают нрав и жизнь молящегося.
преподобный Исидор Пелусиот
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Толкование молитвы «Отче наш»
- Беседы на молитву Господню сщмч. Владимир Богоявленский
- О молитве Господней митр. Сурожский Антоний
- Молитва Господня митр. Вениамин (Федченков)
- «Молитесь же так: Отче наш…» А.Г. Долженко
- «Отче наш». Толкование молитвы Господней свт. Николай Сербский
- Объяснение молитвы «Отче наш» свт. Игнатий (Брянчанинов)
- Истолкование молитвы «Отче наш» словами Свв. отцов свт. Феофан Затворник
- Объяснение молитвы “Отче наш” детям свящ. Иоанн Анурьев
- Толкование молитвы Господней свт. Иоанн Златоуст
- Толкование на молитву Господню прп. Максим Исповедник
- Толкование на молитву «Отче наш» св. Макарий Нотара
- Толкование на молитву Господню свт. Димитрий Ростовский
- Книга о молитве Господней свмч. Киприан Карфагенский
- Тайноводственное поучение пятое свт. Кирилл Иерусалимский
- Молитва, заповеданная Господом свящ. Константин Пархоменко
- Размышления о Молитве Господней И.И. Сикорский
- О молитве “Отче наш” еп. Пантелеймон
- Тест: Молитва «Отче наш»
- «Отче наш». Поэтические переложения
Молитва Господня на иностранных языках
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