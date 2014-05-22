Аудио: 1:20

На цер­ков­но­сла­вян­ском:

Отче наш, Иже еси на небесе́х!

Да свя­тит­ся имя Твое, да прии́дет Цар­ствие Твое,

да будет воля Твоя, яко на небе­си́ и на земли́.

Хлеб наш насущ­ный да́ждь нам дне́сь;

и оста́ви нам до́лги наша, яко­же и мы остав­ля­ем должнико́м нашим;

и не вве­ди нас во иску­ше­ние, но изба́ви нас от лукаваго.

Яко Твое есть Цар­ство и сила, и сла­ва, Отца, и Сына, и Свя­та­го Духа, ныне и прис­но, и во веки веков. Аминь. (Мф.6:9-13 и Лк.11:2-4).

По-рус­ски:

Отче наш, Кото­рый на небесах!

Да свя­тит­ся имя Твое, да при­и­дет Цар­ствие Твое;

да будет воля Твоя и на зем­ле, как на небе;

хлеб наш насущ­ный дай нам на сей день;

и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам нашим;

и не вве­ди нас в иску­ше­ние, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Цар­ство и сила, и сла­ва, Отца, и Сына, и Свя­то­го Духа, ныне и все­гда, и во веки веков. Аминь.

(См. так­же: Тол­ко­вый пра­во­слав­ный молит­во­слов. Молит­ва Гос­под­ня “Отче наш”)

* * *

Как читать молитву «Отче наш»

Если воис­ти­ну ты назы­ва­ешь Бога Отцом сво­им, то надей­ся же на Него, как на Отца еди­но­го, все­бла­го­го, все­мо­гу­ще­го, пре­муд­ро­го, неиз­ме­ня­е­мо­го в люб­ви Сво­ей и во всех совершенствах.

св. пра­вед­ный Иоанн Крон­штадт­ский

Читай­те «Отче наш», да не лги­те: Оста­ви нам дол­ги наша, яко­же и мы остав­ля­ем.…

пре­по­доб­ный Амвро­сий Оптинский

…Молить­ся же об этом должно:

Во-пер­вых, с чистым наме­ре­ни­ем – да будет воля Твоя, ибо я, сер­деч­но желая сле­до­вать ей бес­ко­рыст­но, не ради награ­ды или при­об­ре­те­ния чего-либо, и не пото­му, что Ты, Гос­по­ди, обо­га­тил меня щед­ро­та­ми Сво­и­ми и огра­дил меня от про­тив­ни­ков моих, как в этом упре­кал сата­на пра­вед­но­го Иова пред Богом (Иов.1:9-10), и не по стра­ху веч­ных мук геенн­ских, но в про­сто­те серд­ца сле­дую воле Тво­ей, желаю, чего Ты жела­ешь, пото­му толь­ко, что Ты того хочешь, что тако­ва Твоя воля, Боже мой!

Во-вто­рых, молить­ся долж­но с любо­вью: да будет воля Твоя! – одно­го я здесь ищу и одно мыс­лю, что­бы во всем совер­ша­лась воля Твоя, Гос­по­ди! Да вели­че­ство име­ни Тво­е­го, Боже мой, рас­про­стра­нит­ся и про­сла­вит­ся чрез меня непо­треб­но­го раба Тво­е­го. Это одно счи­таю для себя вели­чай­шей честью и награ­дой, что­бы я досто­ин был бла­го­уго­ждать Тебе, Созда­тель мой, Кото­рый даро­вал мне разум и сво­бод­ную волю как залог бли­жай­ше­го обще­ния с Тобою, моим Твор­цом и Спасителем.

свя­ти­тель Иоанн, мит­ро­по­лит Тобольский

Да свя­тит­ся имя Твое… Для того молим­ся, что­бы в нас имя Божие свя­ти­лось: не пото­му, что буд­то, не быв свя­тым, начи­на­ет оно быть свя­тым, но пото­му, что в нас оно свя­тым дела­ет­ся, когда сами освя­ща­ем­ся и достой­ное свя­ты­ни делаем.

свя­ти­тель Кирилл Иеру­са­лим­ский

Богу внят­ны толь­ко те молит­вы, кото­рые когда про­из­но­сит моля­щий­ся, пони­ма­ет, что гово­рит и чувствует…

Так, кто гово­рит Богу в молит­ве: да при­и­дет цар­ствие Твое, а не зна­ет, как при­хо­дит сие цар­ствие, не зная же, не гото­вит­ся к при­ня­тию его и ниче­го не дела­ет, что тре­бу­ет­ся с его сто­ро­ны к полу­че­нию его, воз­мож­но ли, что­бы при­шло к нему сие цар­ствие? Какая пото­му поль­за, что гово­рит он в молит­ве: да при­и­дет цар­ствие Твое? Гос­подь гово­рит в свя­том Еван­ге­лии: покай­те­ся, при­бли­жи­ся бо цар­ствие Божие. Итак, хочешь, что­бы при­шло к тебе цар­ствие сие? Кай­ся. Если не пока­ешь­ся, сколь­ко ни гово­ри: да при­и­дет цар­ствие Твое, не при­дёт оно к тебе.

пре­по­доб­ный Симе­он Новый Богослов

Позна­ние молит­вы в такой же мере быва­ет успеш­но, в какой пре­успе­ва­ют нрав и жизнь молящегося.

пре­по­доб­ный Иси­дор Пелусиот

* * *

Толкование молитвы «Отче наш»

Молитва Господня на иностранных языках